Publicado 18/02/2026 15:38:10 +01:00CET

Moreno urge saber "la verdad" del accidente de Adamuz y, después, dirimir las responsabilidades

Adamuz (Córdoba), 18 de febrero de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reivindicado este miércoles la necesidad, a su juicio, de que las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas, y del que este 18 de febrero se cumple un mes, "sepan la verdad" de lo que sucedió, y ha advertido de que posteriormente llegará el momento de "dirimir las responsabilidades" correspondientes. Así lo ha trasladado el presidente andaluz en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta que se ha celebrado este miércoles en Adamuz al cumplirse un mes de dicho accidente, y a preguntas de los periodistas sobre la investigación de este siniestro. (Fuente: Junta de Andalucía)