Moreno ve el adelanto electoral en Extremadura como la "única salida" frente a Vox

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este lunes que el adelanto de las elecciones autonómicas anunciado por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para el próximo 21 de diciembre ante la "única salida" posible frente a Vox, que "no quiere la gobernabilidad" y "no colabora".A preguntas de los medios tras asistir a un acto orgánico en El Ejido (Almería), Moreno ha mostrado su "respeto" ante la decisión adoptada por la líder del Ejecutivo extremeño y compañera de partido, que ve como "consecuencia de la negativa de Vox a aprobar los presupuestos".