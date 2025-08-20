Moreno ve esencial la quita de deuda para la "subsistencia" del Gobierno de Sánchez

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha sostenido este miércoles que la quita de la deuda autonómica que ha planteado el Ministerio de Hacienda es "una condición que pone el independentismo catalán para la subsistencia" de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo central, de forma que, con esa iniciativa, lo que está llevando a cabo la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de dicha cartera, María Jesús Montero, "es cumpliendo con la exigencia del independentismo catalán".