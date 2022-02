Moreno ve a Feijóo como una "referencia" en el PP y pide "generosidad" para resolver la crisis

Declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha reclamado este miércoles "generosidad" con los compañeros que den un paso al lado y con los que puedan llegar en estos momentos de "terrible crisis" en el PP y no ha querido manifestar si el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, debería tomar las riendas del partido, limitándose a apuntar que es una "figura de referencia", el "decano de los presidentes y una persona muy respetada no sólo en el ámbito del partido, sino también en el ámbito social". En declaraciones a los periodistas en el Parlamento --donde se va a someter a la sesión de control antes de marchar a Madrid para acudir a la reunión convocada por el presidente del PP, Pablo Casado, con los líderes regionales del partido-- Moreno, que ha sido preguntado sobre si el PP andaluz apoya a Núñez Feijóo como nuevo presidente, ha manifestado que no él sabe quién se puede presentar a la candidatura para presidir el PP, y ha apuntado que es evidente que se puede presentar cualquier afiliado que esté al corriente con el pago de las cuotas.