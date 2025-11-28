Moreno ve justificada la manifestación del PP ante un Gobierno "acorralado por la corrupción"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado justificada la manifestación que el PP ha convocado el domingo en Madrid frente a la "corrupción" del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque no ha aclarado si acudirá.En declaraciones a los medios de comunicación este viernes en el Parlamento andaluz, donde se desarrolla el Debate sobre el estado de la comunidad, Juanma Moreno ha apuntado que va a "intentar" acudir a la manifestación que convoca el PP "como consecuencia de la situación extrema que está viviendo España", con hechos como la entrada en la cárcel de José Luis Ábalos y Koldo García.