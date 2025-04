Moreno ve "probable" que Andalucía recurra el reparto del Gobierno de menores migrantes

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recalcado este martes que es "probable" que su Gobierno recurra en los tribunales el reparto de menores migrantes no acompañados acordado por el Ejecutivo nacional con Junts, porque es un "atropello total".En declaraciones a los medios de comunicación en Madrid, Juanma Moreno ha insistido en el "agravio absoluto" del Gobierno central con el asunto del reparto de menores migrantes no acompañados y, sobre todo, que el líder de Junts, Carles Puigdemont, "a 2.500 kilómetros nos dice a 49 millones de españoles lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer".