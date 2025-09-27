Publicado 27/09/2025 11:01:14 +02:00CET

Al-Mossassa llena de ambiente el casco histórico de Badajoz, que "no olvida sus raíces"

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha explicado que la ciudad de Badajoz revive esta semana su fundación y pasado árabe con la fiesta Al-Mossassa, declarada de Interés Regional y que este año incorpora como novedad la Alcazaba como sede de puestos, cuentacuentos, cetrería, exposiciones o talleres de maridaje y cocina andalusí.De este modo, Gragera ha señalado que Badajoz "no olvida a sus raíces" y es una ciudad con una "profundísima" tradición cristiana, pero que "bebe" también de sus fundadores árabes.

