La movilidad eléctrica de Scoobic, Pyme del Año en Sevilla

Movilidad sostenible adaptada a los nuevos tiempos en vehículos de tres ruedas 100% eléctricos.Scoobic se ha convertido en el Premio Pyme del Año 2025, un galardón de la Cámara de Comercio y Banco Santander.La idea surgió de una petición muy especial de uno de sus hijos.Desde 2018, con un total de 60 trabajadores, en esta pyme sevillana conviven ingenieros y amantes de las motos que pusieron la innovación y la tecnología para dar forma a esa idea.En su crecimiento han pasado del mercado local al internacional.El músculo financiero ha sido posible gracias a rodearse de partners de confianza.Scoobic no es solo un referente en el sector en España, pueden presumir con orgullo que desde Sevilla lideran la micromovilidad de reparto urbano a nivel mundial.