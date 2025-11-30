Movilizaciones por el 30 de noviembre, Día Internacional contra la Pena de Muerte

Siete municipios vascos han participado este domingo en la Jornada Internacional contra la Pena de Muerte "Ciudades por la Vida", en colaboración con Amnistía Internacional Euskadi, que ha denunciado que supone "el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia".En concreto, en Vitoria-Gasteiz, donde su Ayuntamiento se iluminará de rojo, se celebrado una concentración en la plaza de los Celedones de Oro, entre las 13.00 y las 14.30 horas, donde, con acompañamiento musical de txalaparta, se han recogido firmas y se ha leído el manifiesto de la campaña de este año. También ha habido movilizaciones en Bilbao, San Sebastián, Portugalete, Santurtzi, Barakaldo y Leioa.