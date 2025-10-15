Movilizaciones en València en la huelga general para "denunciar el genocidio en Gaza"

Sindicatos y asociaciones se han sumado a la protesta por Palestina en València que se han convocado este miércoles 15 de octubre y que se suma a la huelga general en toda España para "denunciar el genocidio en Gaza" y visibilizar al apoyo al pueblo palestino. Consideran que, pese a que se hable de un alto al fuego, "se sigue matando a palestinos en Gaza". Una de las manifestantes, Laia Aguilera, representante del Sindicato de Estudiantes en Torrent (Valencia) ha defendido las protestas y la huelga porque considera que el acuerdo de paz firmado esta semana en Egipto, es un acuerdo que el estado de Israel "se va a saltar".