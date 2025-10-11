El Movimiento Feminista de Madrid reivindica una ley para "desarticular" el proxenetismo

El Movimiento Feminista de Madrid (MFM) ha convocado una concentración este sábado en la Plaza del Callao de la capital para pedir la abolición de la prostitución. Las feministas madrileñas han enviado una carta a todos los grupos parlamentarios en el Congreso, excepto a Vox, en la que argumentan las razones para la abolición de la prostitución en España. En ella, reclaman la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP) como "el marco necesario para proteger a las mujeres y poner fin a la impunidad de proxenetas y demandantes, los puteros".