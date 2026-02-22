Multitudinaria concentración en Pamplona para rechazar el crimen de Sarriguren

Pamplona, 22 de febrero de 2026. Cientos de personas han participado este domingo al mediodía en una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona para expresar su rechazo por el asesinato de una mujer el pasado viernes en la localidad de Sarriguren, en un presunto caso de violencia de género. La movilización ha sido convocada por la plataforma de mujeres contra la violencia sexista de Navarra y se ha desarrollado en silencio durante 15 minutos hasta el sonido de las campanas del Ayuntamiento. En este momento, Iratxe Álvarez y Kenia Cordero, en representación de la plataforma, han leído un comunicado que ha finalizado con los aplausos de los asistentes y algún grito de 'No son arrebatos, son asesinatos'.