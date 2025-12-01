Mus dice que Pradas "no dijo nada distinto" sobre ausencia de Mazón a lo que él mismo reconoció

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha señalado que la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, durante la entrevista emitida este domingo en el programa 'Salvados' de LaSexta, "no dijo nada distinto" sobre la ausencia del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, "a lo que ya dijo el propio presidente en su discurso de dimisión". El conseller ha explicado que no ha hablado "recientemente" con Pradas, aunque sí "algunas veces" en el pasado. Sobre qué opinión le mereció la entrevista, ha comentado que cree que "no hay ningún hecho nuevo" ni "nada distinto a lo que ya habíamos podido saber en las propias declaraciones" de la exconsellera en el juzgado.