Publicado 15/10/2025 15:56:32 +02:00CET

Nace la campaña “Herencias delicadas” para dar visibilidad al cáncer de mama hereditario

El cáncer de mama hereditario puede ser una herencia delicada producida por la mutación en genes como, entre otros, el BRCA, un gen que ayuda a reparar el ADN dañado y prevenir el desarrollo de cáncer.Con el objetivo de dar visibilidad y contribuir a la concienciación de este tipo de cáncer, la Alianza MSD-AstraZeneca, en colaboración con AMOH, la Asociación de Mama y Ovario Hereditario, ha impulsado la campaña "Herencias Delicadas".El cáncer de mama hereditario es una herencia que puede atravesar generaciones, y por ello conocer si se es portador o portadora de una mutación genética asociada al cáncer de mama puede ayudar a reducir posibles riesgos o anticiparse y tomar decisiones informadas.,Porque visibilizar lo delicado es también una forma de intentar proteger lo que más importa. "Visibiliza lo delicado. Cuida tu legado."

Vídeos destacados

Lo más leído