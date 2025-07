Nace la “Guía del buen turista madrileño” para reducir la madrileñofobia

La madrileñofobia, ¿mito o realidad? Para poner fin a esta tendencia polémica que se reaviva cada verano, la empresa de movilidad urbana sostenible, Zity by Mobilize, ha lanzado en clave de humor la “Guia del buen turista madrileño”, que busca evitar situaciones no deseadas para los madrileños que visitan otros lugares del país en verano. Aunque el término madrileñofobia puede sonar jocoso o exagerado, una reciente encuesta indica que la mitad de los madrileños ha sentido rechazo o trato diferente cuando viaja por España. Sin embargo, más del 40% de los españoles preguntados afirma no importarle la llegada de los turistas de la capital. La guía estará disponible en la web de Zity y también en formato físico dentro de los vehículos de alquiler de todos aquellos que quieran ponerla en práctica en sus salidas de Madrid. Con esta iniciativa se aborda de manera divertida y constructiva la madrileñofobia que se convierte en la comidilla de los locales cada verano, pero es que “como el agua de Madrid, ninguna!.