Nace Upro, el primer programa formativo en competencias digitales exclusivo para profesionales

Unión Profesional ha presentado los avances de Upro, su primer programa formativo en competencias digitales en el ámbito de los Colegios Profesionales.Durante la jornada, se ha resaltado que el principal reto de Upro es impulsar la capacidad de adaptación de los profesionales en entornos laborales cada vez más digitales, diversos y complejos. Este es un proyecto que se encuentra dentro de la iniciativa Generación D, impulsado por Red.es y financiado a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.Upro nace con el compromiso de Unión Profesional para fortalecer las competencias digitales de los profesionales.