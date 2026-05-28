Nadal, sobre Djokovic y Federer: "Nos hemos empujado a llevar nuestras capacidades al límite"

Madrid, 28 de mayo de 2026. El ex tenista español Rafa Nadal estrena este viernes 29 de mayo, en Netflix, su documental 'Rafa'. Nadal ha admitido en una entrevista exclusiva a Europa Press que durante su carrera no ha jugado "casi ningún torneo sin dolor", aunque cree que tampoco hay que "magnificarlo" y que ahora tiene "la suerte" de llevar una vida diaria sin grandes dolencias, mientras que, por otro lado, sabe la importancia que pudo tener en su carrera la competencia con Roger Federer y Novak Djokovic porque sin su presencia podría haber tenido "un punto de relajación o espacio para la autocomplacencia". (Fuente: Europa Press/Netflix/Rafa Nadal Academy/Mutua Madrid Open)