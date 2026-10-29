Naturgy y Repsol mejoran sus resultados económicos en los nueve primeros meses del año

Madrid, 29 de octubre de 2026. Las energéticas Naturgy y Repsol mejoran sus resultados en los nueve primeros meses de 2026, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y el encarecimiento de los mercados energéticos. Repsol dispara su beneficio neto un 325 por ciento, hasta alcanzar los 5.006 millones de euros. La compañía se beneficia de la subida del precio del crudo y de los márgenes de refino, impulsados por el conflicto en Oriente Próximo. Además, ha reducido su deuda neta y prevé repartir unos 3.000 millones de euros entre sus accionistas durante este ejercicio. El resultado bruto de explotación se situó en los 10.834 millones de euros, con un incremento del 175% frente al mismo periodo de 2025. Por su parte, Naturgy obtiene un beneficio de 1.758 millones de euros, un 5,4 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Su resultado bruto de explotación crece un 3,9 por ciento, hasta los 4.380 millones de euros. (Fuente: naturgy/repsol/europa press)