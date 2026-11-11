Navaconcejo vigila el nivel del río Jerte tras registrar desbordamientos en varias zonas

Navacancejo (Cáceres), 11 de noviembre de 2026. La alcaldesa de Navaconcejo (Cáceres), Cristina Alonso, ha pedido extremar la precaución a los vecinos ante la importante crecida del río Jerte a su paso por la localidad debido a las últimas borrascas: "El mensaje es que, por favor, no se arrimen al río. Yo sé que es impactante, que como estás viendo impresiona y, bueno, pues si va así da gusto verlo. Pero hay que tener mucho cuidado porque se puede resbalar, se puede caer un terraplén, que no se circule mucho con los coches, que no se arrimen mucho a la zona del río y simplemente eso".