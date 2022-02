El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha recalcado este miércoles que la reforma de la Ley de Tráfico, aprobada el pasado 3 de diciembre, no incrementa las sanciones a los infractores. "No se han aumentado las cuantías económicas de las sanciones de tráfico, hubo un debate y nos pareció que no estaban estos tiempos para aumentar las sanciones de tráfico", ha señalado Navarro, en respuesta a las críticas hacia la DGT por su "afán recaudatorio".