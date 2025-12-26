Nazaríes Intelligenia se consolida como Pyme del Año 2025 en Granada

La creación y mantenimiento de productos software ha llevado a Nazaríes Intelligenia a la consecución del premio Pyme del Año 2025 en Granada, concedido por la Cámara de Comercio y Banco Santander. Con más de 15 años de antigüedad, Nazaríes Intelligenia sigue combatiendo contra los retos de un sector cambiante y cada vez más competitivo. Con 160 trabajadores distribuidos en diferentes localizaciones, la internacionalización, es uno de los pilares clave en el funcionamiento de la empresa. La innovación y la digitalización también son imprescindibles para llevar a cabo el trabajo del día a día. Con una facturación que superó, en 2024, los 7 millones de euros, la ayuda financiera de Banco Santander ha sido clave para el proceso de crecimiento inorgánicoUn galardón que refleja el alma internacional de una pyme ubicada en Granada.