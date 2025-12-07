Netanyahu adelanta que "próximamente" arrancará la segunda fase del acuerdo con Hamás en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este domingo que considera que la primera fase del acuerdo en la Franja de Gaza tras la propuesta de Estados Unidos está cerca de terminar y ha adelantado que "próximamente" se pasará a la segunda etapa, en medio de las denuncias del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre violaciones israelíes del alto el fuego y el incumplimiento sobre la entrada de los niveles acordados de ayuda humanitaria.(Fuente: Europa Press/IsraeliPM/DPA/White House/UNICEF)