Netanyahu dice tras apoyar el plan de Trump que no aceptará la creación de un Estado palestino

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado tras aceptar la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza que el Ejército de Israel mantendrá tropas desplegadas en "la mayoría" del enclave y ha reiterado su rechazo a la futura creación de un Estado palestino, a pesar de las peticiones de la comunidad internacional a favor de materializar la solución de dos Estados. (Fuente: PM ISRAEL/EJERCITO ISRAEL/ISRAEL KATZ/UNICEF/WH)