Nieto critica palabras de Magdalena Álvarez sobre el TC: "No se puede ser más burro"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha manifestado este lunes, acerca de las palabras de la exconsejera de Economía de la Junta y exministra, la socialista Magdalena Álvarez, sobre que el Tribunal Constitucional (TC) "tiene la última palabra" en el caso de los ERE, que "no se puede ser más burro, con perdón".Así se ha pronunciado Nieto, durante un desayuno informativo de Europa Press titulado 'Andalucía ante el reto demográfico' en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Azvi, celebrado en Sevilla. Concretamente, el consejero se ha referido al hecho de que Álvarez manifestara el sábado en Málaga que el Tribunal Constitucional es, en el principio de la jerarquía judicial, el órgano que tiene "la última palabra" en el asunto de los ERE y apuntó que "no existe Europa, señor Moreno Bonilla (presidente de la Junta), porque España también es soberana, aunque usted no lo quiera entender, y es soberana en la toma de decisiones en relación a la Constitución española".