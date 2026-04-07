Del "no soy custodio" a la recogida de sobres: Primeras declaraciones del 'caso mascarillas'

Madrid, 7 de abril de 2026. Llegan las primeras declaraciones del juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo. Esta primera jornada ha arrancado con la declaración de Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos, que ha negado ser "custodio del dinero de nada", en relación a su padre, ni que haya "hablado en clave" mediante palabras clave como "café", como sospecha la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Una declaración a la que ha seguido la de Joseba García, el hermano de Koldo, que ha reconocido que acudió a la sede del PSOE en la calle Ferraz "dos veces" para recoger sobres con dinero, así como que hizo un favor a víctor de Aldama, recogiendo un sobre con documentación en un viaje a República Dominicana. (Fuente: Europa Press y Tribunal Supremo)