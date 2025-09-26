La Noche Europea de los Investigadores "hace palanca" para acercar la ciencia a la sociedad

La Noche Europea de los Investigadores, el proyecto de divulgación científica promovido por la Comisión Europea en cerca de 400 ciudades desde 2005, se celebra este fin de semana con actividades por toda España. Concretamente en Madrid la Universidad CEU San Pablo ha preparado "19 actividades" con el objetivo de "acercar la ciencia que hacemos en universidades y centros de investigación a la sociedad, a un público amplísimo que va desde niños de cinco años hasta personas de 99 años". Así lo ha explicado Agustín Probanza Lobo, vicerrector de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad.