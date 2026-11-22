Barcelona, 22 de noviembre de 2026. La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha apelado este sábado a concentrar el voto para que la prioridad después del 29 de noviembre sea Catalunya: "No somos sucursalistas de nadie. Catalunya no es una sucursal" "¡El 29 de noviembre o votas España o votas Catalunya! ¡Y nosotros votamos Catalunya. El 29 de noviembre Catalunya, Catalunya y Catalunya!", ha exclamado en un mitin en Castelldefels (Barcelona) ante 800 personas con la participación de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol, Artur Mas y Carles Puigdemont.