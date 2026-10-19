Nogueras (Junts) avisa a PP y Vox sobre el catalán: "Si se toca la lengua se toca la nación"

Barcelona, 19 de octubre de 2026. La candidata de Junts al Congreso por Barcelona y portavoz del partido en la Cámara en la anterior legislatura, Miriam Nogueras, ha advertido a PP y Vox sobre el catalán: "Si se toca la lengua se toca la nación y se va en contra de la gran mayoría de la sociedad de Catalunya", en referencia a la inmersión lingüística, ha afirmado en declaraciones compartidas por la formación este lunes. Ha criticado que estos partidos "se vuelven a poner en la boca Catalunya para recoger cuatro votos", después de que el presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, haya presentado su 'Contrato con España', un decálogo que, cree, abre la puerta a acabar con la inmersión lingüística y el modelo de escuela catalana. (Fuente: Junts)