Nogueras reivindica el papel de Junts para frenar a los "dos bloques españoles"

Barcelona, 17 de octubre de 2026. La candidata de Junts al Congreso y portavoz del partido en la Cámara durante la anterior legislatura, Míriam Nogueras, ha reivindicado el papel de su partido que, dice, ha demostrado que es capaz de frenar a los "dos bloques españoles", que considera cada vez más condicionados por los extremos. Lo ha dicho este sábado en su intervención en el Consell Nacional de Junts en La Garriga (Barcelona), en el que ha sido proclamada oficialmente como candidata por Barcelona, donde ha expuesto que las próximas elecciones generales decidirán "qué capacidad tiene Catalunya de defenderse, de frenar a los extremos, de hacer que Madrid trabaje para Catalunya y no al revés".