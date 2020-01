Publicado 05/01/2020 14:30:03 CET

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha dicho que no ha hablado sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con Pedro Sánchez ni sobre su posible aprobación, ya que no los conocen en detalle. "No vamos a aprobar unos presupuestos que no conocemos", ha adelantado.