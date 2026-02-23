Nueva fase de Xenoma Galicia: 5.000 muestras de ADN para detectar predisposición a enfermedades

Santiago de Compostela, 23 de febrero de 2026. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el director ejecutivo de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, Ángel Carracedo, han supervisado este lunes el acto de toma de muestras del proyecto 'Xenoma Galicia', la iniciativa científica "más importante de la historia de Galicia" que inicia una nueva fase y con la que se busca "revolucionar" la medicina de precisión analizando el ADN de 5.000 gallegos para encontrar su predisposición a diferentes tipos de cáncer.