El número de hogares con algún dependiente mayor de 65 años se ha duplicado desde 2016

Madrid, 29 de octubre de 2026. Con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, Fundación Caser y Afi han elaborado el estudio 'El impacto de la dependencia en la salud financiera de los hogares', que analiza las consecuencias económicas de la dependencia y pone de relieve la importancia de anticiparse y planificar las necesidades de cuidado. A partir de estos resultados, Fundación Caser plantea algunas claves para acompañar a las familias. En 2050, casi 1 de cada 3 personas será mayor de 65 en España, de modo que la necesidad de cuidados de larga duración tendrá un peso creciente en la organización de las familias. El impacto además va mucho más allá de lo económico, ya que el 72% de los cuidadores no profesionales registrados son mujeres. En este contexto, los expertos apuestan por una respuesta que combine prevención, información, apoyo público, servicios profesionales y planificación financiera.