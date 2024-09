El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha remarcado que la reforma de la ley electoral de la región, en el marco de negociaciones del nuevo Estatuto de Autonomía, no es su prioridad. "No hay ningún contacto con el PSOE para abordar esta cuestión, no hay ni conversaciones, ni calendarios, ni mesas de trabajo, no es mi prioridad".