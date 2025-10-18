Nuria Suárez: "La paz es frágil y tenemos que conseguir que sea duradera, estable y justa"

Nuria Suárez, portavoz de la plataforma PararLaGuerra, ha asegurado esta mañana durante la concentración por Palestina que "la paz es frágil y tenemos que conseguir que sea duradera, estable y justa". "Nos alegramos por cada noche sin bombardeos, por cada camión de ayuda humanitaria, por los 2.000 palestinos liberados y por los israelíes rehenes liberados", ha afirmado. Los concentrados, 150 según la Guardia Urbana, han desplegado una pancarta con el lema 'Per una pau justa i duradera alto el foc definitiu' y también han cargado carteles con el mensaje 'Palestina libre'.