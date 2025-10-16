Oberaxe detectó en septiembre más de 68.000 discursos "racistas" en redes

El Observatorio Español de Racismo y Xenofobia (Oberaxe) detectó en el mes de septiembre más de 68.000 discursos de odio "racistas o xenófobos" en redes sociales contra el futbolista Lamine Yamal o la flotilla. "Solamente en el mes de septiembre ha habido más de 68.000 discursos que podríamos catalogar de racistas o xenófobos en redes sociales y además con momentos o citas deportivas donde se incrementan estos discursos. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la llegada de la Vuelta Ciclista a España, a todo lo que tuvo que ver con la entrega del Balón de Oro de fútbol y también dirigidos a la flotilla", ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.