La OCU advierte de los riesgos del maquillaje y disfraces de Halloween, especialmente en niños

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de los peligros que pueden suponer el maquillaje y los disfraces de Halloween, tanto para niños como para adultos. El Enrique García, portavoz de la OCU, ha afirmado que "el maquillaje de Halloween puede tener efectos negativos, tanto en niños más como en adultos, algo menos". García ha explicado que el maquillaje puede contener "sustancias químicas que pueden ser peligrosas y que pueden generar reacciones alérgicas. Por ello, la OCU recomienda "testar el maquillaje unos días antes de su utilización" y "no usarlo el primer día, sobre todo en niños pequeños".