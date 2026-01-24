Imágenes de la ofrenda floral al popular Gregorio Ordóñez en el 31 aniversario de su asesinato por ETA en la mañana de este sábado en San Sebastián.Al acto han acudido numerosos dirigentes del PP, como su vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, de la presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular Bea Fanjul, del presidente del PP vasco, Javier de Andrés, y de la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, así como la viuda del homenajeado, Ana Iribar, que portaba un ramo de flores azules y blancas.Además, representantes institucionales de Gipuzkoa, entre ellos el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, y otros cargos del PP y del PSE-EE, se han sumado a la ofrenda floral organizada por las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP.