Oliva (Valencia) restablece la "normalidad" una semana después de la dana Adam

Valencia, 26 de octubre de 2026. Oliva (Valencia) ha restablecido prácticamente la "normalidad absoluta" en los servicios básicos esenciales y en la actividad educativa, a excepción del instituto Gabriel Císcar que resultó muy afectado y que se reabrirá "mañana o pasado", una semana después del paso de la dana Adam. La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, ha explicado que los esfuerzos se concentraron inicialmente en recuperar los servicios básicos esenciales, como el agua, la luz y la comida, y ha recordado que Oliva estuvo dos días sin agua potable en la zona de las playas, con lo que "el reparto de agua embotellada fue la prioridad y, sobre todo, la comida para la gente que lo había perdido todo". Paralelamente, durante esta semana se han habilitado dos campas en Oliva para que la gente pueda depositar sus enseres, "porque prácticamente todas las plantas bajas de la playa han quedado inservibles", y se trabaja "intensamente en la retirada de los trastos" depositados en las calles.