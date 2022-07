La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Macarena Olona, ha señalado que no ha habido "ningún tipo de mercadeo indigno" por parte de su formación con el PP-A para que le haya cedido la vicepresidencia tercera en la Mesa del Parlamento y por tanto "no significa que Vox vaya a dar nada a cambio", de modo que desarrollarán una "oposición leal que no rendida" con el Gobierno andaluz.