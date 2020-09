Omella valora la ley de eutanasia: "El ser humano es un ser de eternidad"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, se ha referido a la ley de eutanasia y ha señalado que el Papa es "muy sensible" a esta reforma, por lo que ha lamentado en este sentido que no se desarrollen más cuidados paliativos que eliminen el dolor del paciente. "Este es un tema que le preocupa porque la protección de la vida no son sólo los refugiados, sino el niño que es concebido en el vientre de su madre hasta que muere. Es un tema muy preocupante", ha manifestado. Así, ha asegurado que "no sólo se trata de morir o no morir, sino que está el tema del acompañamiento en el dolor".(Fuente: Conferencia Episcopal)