Ona Carbonell, protagonista del spot de ISDIN antes de ser mamá

Ona Carbonell está a punto de cumplir su sueño de ser madre. En la recta final de su embarazo, la ex nadadora protagoniza el último spot de ISDIN, marca de la que es embajadora. Se trata se la que será probablemente la última aparición de la deportista antes de convertirse en mamá. Dará a luz a su primer bebé a principios de agosto y asegura encontrarse muy bien.La ex nadadora está muy comprometida con la concienciación sobre los riesgos de la exposición solar sin protección. Colabora con los laboratorios ISDIN desde hace años y ha participado en sus campañas de divulgación, especialmente entre los más pequeños. No es de extrañar que haya querido que una de sus últimas apariciones sea para recordar la importancia de protegernos del sol.Para la medallista, éste será el verano más especial de su vida. Pronto verá la carita de su bebé.