Madrid, 19 de noviembre de 2026. La compañía farmacéutica especializa en cáncer BeOne Medicines ha presentado en el estadio Riyadh Air Metropolitano la campaña 'One Save Changes Everything'. Inspirada en el fútbol, esta iniciativa internacional quiere poner en valor todo el trabajo que hay detrás de los avances que pueden cambiar la vida de las personas con cáncer. Investigación, preparación y colaboración para seguir avanzando en oncología. La campaña tiene como embajador a Miguel Ángel Moyá, exguardameta de equipos como el Valencia, la Real Sociedad o el Atlético de Madrid. Su experiencia como portero conecta con el espíritu de la iniciativa, que pone el foco en el trabajo, la preparación y el esfuerzo que hay detrás de los momentos clave que cambian un partido y del trabajo constante, muchas veces invisible, previo a los logros científicos. Como parte de la iniciativa, representantes de la investigación, los pacientes y el deporte han reflexionado sobre la importancia del trabajo conjunto y en equipo frente al cáncer. Como destaca la campaña, y al igual que sucede en el fútbol de élite, la anticipación, la precisión y el esfuerzo sostenido son fundamentales para lograr resultados que marquen la diferencia en la vida de las personas con cáncer.