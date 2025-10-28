ONG Bombers relata como vivió los primeros días tras la dana

El presidente de la ONG Bombers pel món y cabo de bomberos del Ayuntamiento de Valencia,Teo Javaloyes, relataba como vivió la asociación esos primerios días tras la dana donde estuvieron ayudando a los damnificados por la dana de carácter voluntario: "Cada uno tenía su turno de trabajo, de manera voluntaria". Tras un año de la tragedia, desde la asociación se quedan "con la satisfacción" de que ayudaron "a la gente que vive allí" aunque reconocen que "fue muy duro". "Cuando surge el desastre, nosotros queremos ir" porque reconocen que es "una satisfacción plena".