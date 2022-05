La ONU dice que no tiene conocimiento de un programa de armas biológicas en Ucrania

Naciones Unidas ha asegurado que no tiene conocimiento de que se esté llevando a cabo ningún programa de armas biológicas en Ucrania, después de que Rusia alegara la existencia de tales armas. El adjunto al Alto Representante para Asuntos de Desarme de la ONU, Thomas Markram, ha detallado que Naciones Unidas no tiene constancia de este tipo de armamento ya que no tiene "ni el mandato ni la capacidad técnica u operacional para investigar esta información". (Fuente: Naciones Unidas / @DefenceU / U.S. Department of Defense / Twitter)