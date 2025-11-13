Open Space abre sus puertas en Madrid para dar soluciones audiovisuales a las empresas

En plena era digital, las pantallas y el video son los actores principales de la comunicación. Bajo este contexto, Econocom ha inaugurado Open Space en Madrid, un espacio inmersivo e hiperconectado que muestra cómo las soluciones audiovisuales están transformando los espacios físicos.Open Space se gestiona íntegramente desde una única tableta de control.Concebido como un hub multidisciplinar, su finalidad es ofrecer a las empresas un lugar donde experimentar nuevas formas de comunicación más visuales e interactivas.Econocom abre su Open Space en Madrid para demostrar que las soluciones audiovisuales mejoran la productividad de la empresa y fomentan el interés de compra.