Ortuzar reclama un "nuevo autogobierno" y señala que "no corren buenos tiempos para la democracia"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha reclamado un "proceso de profundización del autogobierno y de construcción nacional", para lo cual se necesita "una democracia fuerte y consolidada", y ha añadido que "no corren buenos tiempos para la democracia, ni en el orden mundial ni tampoco en espacios más cercanos". "Qué os voy a contar que no sepáis o que no hayáis visto a escasos 400 kilómetros de aquí", ha dicho en relación a las protestas contra la amnistía y el nuevo Gobierno desarrolladas durante los últimos días en Madrid.(Fuente: Fundación Sabino Arana)