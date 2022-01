La OTAN agradece a España su "contribución" con el despliegue de la 'Blas de Lezo'

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha transmitido este domingo su agradecimiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la contribución de España a la Alianza Atlántica sobre la crisis en Ucrania con el despliegue de la fragata 'Blas de Lezo'. Por otra parte, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ha descartado este domingo la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Rusia al entender que ahora mismo, en un momento álgido de la tensión con Rusia sobre Ucrania, no tendrían efecto alguno. (Fuente: EBS / President of the Republic of Belarus / U.S. Department of State / Ruptly / Twitter @DefenceU / Twitter @USEmbassyKyiv / GPK.GOV.BY / Ministerio de Defensa / Twitter Jens Stoltenberg)