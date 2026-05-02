La OTAN y Alemania piden más defensa europea ante la retirada de tropas de Estados Unidos

Madrid, 2 de mayo de 2026. La decisión de Donald Trump de retirar unos 5.000 soldados estadounidenses desplegados en Alemania sigue generando reacciones entre sus aliados. La OTAN ha pedido ahora a Estados Unidos que aclare los detalles de este repliegue, que el Pentágono prevé ejecutar de forma progresiva en un plazo de entre seis y doce meses. Desde la Alianza reconocen que están analizando el alcance de este "ajuste", pero insisten en que pone de relieve una idea que llevan tiempo repitiendo: Europa debe asumir más responsabilidad en su propia defensa. (Fuente: OTAN/DPA/EBS)