La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha afirmado que Rusia no es una amenaza para la República de Moldavia, a pesar de que está "tratando de desestabilizar" el país, porque "no tiene la capacidad militar". El secretario general adjunto de la OTAN ha declarado que no hay "elementos de preocupación militar" para Moldavia.(Fuente: RIA/TW/Kremlin/Gob Ucrania/ebs/g7/otan)