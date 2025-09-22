Pablo Fernández (Podemos): :"Lo que es de AliExpress es el título de la jueza Carmona"

Podemos ha calificado de "bulo" el decir que las pulseras antimaltrato "han fallado" o que las mujeres "han estado desprotegidas". "Ninguna mujer que ha llevado una pulsera de esas características ha sido asesinada desde que se implementaron en el año 2013", ha destacado el coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández. Preguntado por las pulseras antimaltrado en rueda de prensa este lunes, Fernández ha expresado que "las pulseras no son de AliExpress, lo que es de AliExpress es el título de jueza de la señora Carmona", en relación a las declaraciones de la magistrada a 'El Confidencial' en las que aseguraba también que advirtió en enero de 2024 a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de los riesgos de las nuevas pulseras.(Fuente: Podemos)